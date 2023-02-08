

عبدالعزيز جاسم



اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن عدم استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال التي كانت مقررة خلال الفترة من 20 مارس حتى 2 أبريل المقبلين.

وتسلم اتحاد غرب آسيا كتابا رسميا من الاتحاد الإماراتي تضمن إخطاره بالاعتذار عن عدم استضافة البطولة، دون أن يشير خلاله إلى الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

وكان من المفترض مشاركة منتخبنا الوطني الأول في البطولة، لذلك وعلى اثر الاعتذار فإن الأزرق بلاشك سيقوم بتغيير خطة اعداده وسيبحث عن مباراتين وديتين او واحدة على اقل تقدير خلال فترة التوقف الدولي «فيفا دي» التي كانت تتزامن مع انطلاق البطولة.

وفي هذا السياق، سيقوم اتحاد غرب آسيا بعرض قرار الاعتذار الإماراتي على اللجنة التنفيذية لبحث وتدارس الخيارات المتاحة أمامه بشأن إقامة البطولة، من حيث إصدار القرار النهائي حولها بما يتناسب مع جميع المعطيات. وأبدى اتحاد غرب آسيا عن أسفه إزاء قرار اعتذار الاتحاد الإماراتي الذي جاء مفاجئا، وفي وقت قريب جدا من موعد انطلاق البطولة، وبينما كانت تسير الترتيبات الإدارية واللوجستية والتسويقية الخاصة بالبطولة نحو مراحلها النهائية.

كما يعتبر اتحاد غرب آسيا أن هذا القرار المفاجئ وما قد يرافقه من مستجدات أو تطورات محتملة حول مصير البطولة، سيؤثر على جميع الاتحادات الأهلية التي سبق ان أعلنت مشاركتها بالبطولة، وأعدت برامج منتخباتها وفق ذلك.