

مبارك الخالدي - هادي العنزي



عزز الشباب صدارته لفرق دوري زين للدرجة الأولى بفوزه مساء أمس على خيطان 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ستاد علي صباح السالم ضمن منافسات الجولة العاشرة. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الشباب إلى 20 نقطة، وبقي الخاسر عند رصيده السابق بـ 10 نقاط، سجل للفائز السنغاليان أوسينيو نداي «هدفين» وعمر ويد، فيما سجل للخاسر البرازيلي ويليام.



وفي المباراة الثانية تغلب برقان على نظيره الصليبخات 2-1 في المواجهة التي جمعتهما على ستاد مبارك العيار، ليرفع الفائز رصيده إلى 5 نقاط، متساويا مع الصليبخات.