

يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي الصليبخات على القرين 32-31 في المباراة التي جمعتهما امس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن الجولة الـ11 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع الصليبخات رصيده إلى 10 نقاط فيما بقي القرين على رصيده السابق بنقطتين. وتشهد الصالة نفسها السبت المقبل إقامة المهرجان الرياضي المدرسي للبنين والذي يتضمن عدة فقرات ترفيهية ومباريات مصغرة للفرق المشاركة والتي تبلغ 10 فرق، ويأتي المهرجان في إطار التعاون بين اتحاد اليد والاتحاد الرياضي المدرسي لصقل المواهب الصغيرة وتأسيس اللاعبين منذ بدايتهم في المراحل السنية.



من جانب آخر، يلعب منتخبنا الوطني للسيدات مع المنتخب العراقي في الـ 6:00 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة رئيس الاتحاد الآسيوي والمقامة في الأردن وتستمر حتى 14 الجاري.