

ناصر العنزي



تنطلق في الـ ٦ من مساء اليوم منافسات الجولة الـ 13 لدوري زين الممتاز بإقامة مباراة واحدة تجمع الكويت المتصدر بـ 23 نقطة مع الساحل الأخير برصيد 9 نقاط على ستاد صباح السالم، ويسعى الأبيض إلى تعزيز صدارته والابتعاد بالنقاط عن العربي الثاني «19» نقطة بعد تعادلهما معا 1-1 في الجولة الماضية في مباراة مرتفعة المستوى حافظ من خلالها الكويت على صدارته وبفارق مريح حتى الآن إذا باتت المنافسة بينه وبين العربي وكاظمة لخطف اللقب، وإذا استمر الأبيض في حصد النقاط وترك مسافة بينه وبين منافسيه فسيكون قريبا من اللقب، ولكن عليه وعلى مدربه البحريني علي عاشور عدم الاستهانة بقدرات الخصم، إذ ان المفاجآت واردة في عالم الكرة.

هذا، وبات الساحل مقتنعا بالمركز الأخير مند بداية المنافسة رغم تعادله مع السالمية 1-1 في الجولة الماضية، كما أن صفوفه تضم لاعبين جيدين ولكن لم يحقق الفريق الفوز سوى مرتين ودخل مرماه 22 هدفا وسجل 16 هدفا.