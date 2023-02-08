

يستضيف مان يونايتد على ملعبه «أولد ترافورد» منافسه ليدز يونايتد مساء اليوم في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وجاء تأجيل المواجهة التي كانت مقررة في 18 سبتمبر الماضي بسبب مشاركة عناصر شرطة مقاطعة مانشستر في تأمين المنشآت والأحداث المهمة في المملكة المتحدة عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



ويحتل «اليونايتد» المركز الثالث في ترتيب «البريمييرليغ» برصيد 42 نقطة، وهو يدرك أهمية تحقيق الانتصار لتأمين بقائه ضمن فرق المقدمة، وذلك أمام ليدز الذي يحتل المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة.



وأقال ليدز يونايتد مدربه الأميركي جيسي مارش، بعد فشله في إبعاد الفريق عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبعد الخسارة أمام نوتنغهام فوريست (0-1) الأحد، بات ليدز على بعد مركز واحد فقط من آخر الهابطين، بفارق الأهداف عن المركز السابع عشر، بعد أن فشل في الفوز في آخر 7 مباريات في الدوري.

جاء في بيان لحساب النادي على تويتر «يمكن لليدز يونايتد أن يؤكد أن المدرب جيسي مارش قد أعفي من مهامه». يعود آخر فوز لليدز في «البريمييرليغ» الى الخامس من نوفمبر الماضي، وكثرت دعوات الجماهير لإقالته بعد الخسارة أمام فوريست.



تابع البيان: «انضم جيسي الى النادي في فبراير 2022 وكان له دور أساسي في إبقاء النادي في الدوري الممتاز في اليوم الأخير من الموسم الماضي».



وأضاف: «تجري عملية تعيين مدرب جديد وسنبقي المشجعين على اطلاع دائم طوال الأيام المقبلة».



وضمن مسابقة كأس إنجلترا، تقام مساء اليوم المباراة المعادة بين سندرلاند وفولام بعد تعادلهما 1-1 الأسبوع الماضي ضمن الدور الرابع.