

عثر على اللاعب الدولي الغاني السابق كريستيان أتسو على قيد الحياة وسط أنقاض الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال وسورية، وأودى بحياة ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص، حسبما قالت سفيرة غانا لدى تركيا أمس.

وكان الجناح البالغ 31 عاما انتقل في سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور التركي، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمر الذي وقع الإثنين.

وقالت فرانسيسكا أشييتي-أدونتون لإذاعة أساسي في أكرا «لدي أخبار سارة. تلقيت معلومات للتو من رئيس الاتحاد الغاني ان كريستيان أتسو وجد في هاتاي».

ولم تذكر السفيرة معلومات إضافية عن حالة لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق. بدوره، قال نائب الرئيس مصطفى عزت لقناة راديو غول التركية، إن «أتسو أنقذ من تحت الركام، وقد أصيب بجروح. للأسف لايزال مديرنا الرياضي تانر صفوت تحت الأنقاض».

وسجل أتسو الأحد، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.