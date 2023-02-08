

القاهرة - سامي عبدالفتاح



يخوض الأهلي «بطل القرن الأفريقي» اليوم بملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط المغربية مواجهة تاريخية أمام ريال مدريد «بطل القرن الأوروبي» في نصف نهائي كأس العالم للأندية في العاشرة مساء بتوقيت الكويت في مواجهة أجمع لاعبو الفريق ومدربهم السويسري مارسيل كولر على أنها «الحلم»، ويخوض الأهلي، نصف النهائي للمرة الخامسة في تاريخه إذ لم يستطع الفريق العبور خلال 4 محاولات سابقة إلى المباراة النهائية التي تبقى حلم كتيبة كولر.



وفي الوقت ذاته، يسعى ريال مدريد للتتويج باللقب للمرة الخامسة بعدما حصده في 4 مشاركات من أصل 5 وذلك أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.



ولم يجمع الفريقين سوى لقاء وحيد بينهما كان وديا في 4 أغسطس 2001، وفاز به الأهلي بهدف دون رد على ستاد القاهرة.

هذا، ويحلم الأهلي بطل أفريقيا 10 مرات، بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائي مونديال الأندية، لكن الحلم يصطدم بخبرات «الملكي»، إلا أن الأهلي يعول على خبرات مدربه كولر الذي يقدم مسيرة ناجحة منذ توليه المهمة في الموسم الحالي محققا نتائج مميزة بعدم تلقي الهزيمة في 22 مباراة تضمنت تحقيق كأس السوبر المصري والتأهل لنهائي كأس مصر وصدارة الدوري المحلي والتأهل لدور المجموعات من دوري أبطال افريقيا.



وتبدو صفوف الفريق مكتملة، كما يعول الفريق على صلابة دفاعه الذي لم يستقبل أهدافا، بفضل خبرات حارسه محمد الشناوي وعناصر الدفاع المميزة، خاصة محمد عبد المنعم وتألق أليو ديانج بمنتصف الملعب الدفاعي.



وقطع الأهلي مشوارا مميزا نحو مواجهة ريال مدريد بعد تغلبه على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0، ثم الفوز 1-0 على سياتل ساوندرز في الدور الثاني.



وقبل المواجهة التاريخية، قال كولر عقب الفوز على سياتل، إن مواجهة ريال مدريد في حد ذاتها أمر عظيم ورائع بالنسبة له وللاعبيه، مؤكدا أنه سيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.