

ضيق رايو فايكانو الخناق على جاره أتلتيكو مدريد الرابع وبات على بعد ثلاث نقاط منه، بفوزه على ضيفه ألميريا 2-0 في ختام المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وحقق نادي العاصمة انتصاره الثاني تواليا في الليغا بهدف عكسي للبرازيلي رودريغو إيلي (54) فيما أضاف ألفارو غارسيا الثاني (63).



ورفع فايكانو رصيده الى 32 نقطة في المركز الخامس مقلصا الفارق الى ثلاث نقاط مع أتلتيكو.



إيطاليا



فوت لاتسيو فرصة الارتقاء الى المركز الثالث في الدوري الايطالي بتعادله مع مضيفه فيرونا 1-1 ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين.



وتقدم فريق العاصمة عبر الاسباني بيدرو (45)، فيما عادل البلجيكي سيريل نغونيي لأصحاب الأرض (51).



وفي مباراة أخرى، أفلت مونزا من خسارة أولى في سبع مباريات في الدوري، بخطفه تعادلا قاتلا 2-2 ضد ضيفه سمبدوريا.



كأس فرنسا



يستهل باريس سان جرمان أسبوعا قد يحدد بنسبة كبيرة مصيره هذا الموسم بالحلول ضيفا على غريمه التقليدي مرسيليا في الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا اليوم، ثم مواجهة موناكو العنيد السبت في الدوري المحلي قبل اللقاء المرتقب ضد بايرن ميونيخ الالماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 14 الجاري.