رصد علماء فلك أوروبيون «عن طريق المصادفة» من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كويكبا بحجم مدرج الكولوسيوم الروماني في حزام الكويكبات الرئيسي الواقع بين كوكبي المريخ والمشتري.

وأشارت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاثنين إلى أن هذا الكويكب الذي يتراوح عرضه بين مائة ومائتي متر، هو أصغر جرم فضائي يرصد عن طريق التلسكوب الفضائي حتى اليوم.

وأضافت في بيان أن «الكويكب رصده علماء الفلك الأوروبيون عن طريق المصادفة»، مؤكدة ضرورة إجراء عمليات مراقبة أخرى لتحديد طبيعته وخصائصه بشكل أفضل.



وذكر عالم الفلك لدى معهد «ماكس بلانك» في ألمانيا توماس مولر أن «قدرة جيمس ويب الفائقة مكنت من رصد هذا الجسم من مسافة تتخطى مائة مليون كيلومتر».



واكتشف الكويكب أثناء معايرة كاميرا «ميري» للمراقبة العاملة بالأشعة تحت الحمراء، وذلك نتيجة تعاون بين الأوروبيين والأميركيين.



وكان تلسكوب جيمس ويب الذي يعد الأقوى من نوعه على الإطلاق، أطلق في الفضاء عبر صاروخ أريان 5، ودخل في الخدمة في يوليو 2022. وتمكن حتى اليوم من جمع كمية كبيرة من البيانات والتقاط صور مذهلة.