تعتبر القرفة (أو الدارسين) من التوابل العطرية الشهيرة التي تستخدم في صناعة المخبوزات والوجبات الشهية، وتنتشر أشجارها في الهيمالايا والمناطق الجبلية والغابات المطيرة في جنوب، وجنوب شرق أسيا، وفي الهند.



وبالإضافة إلى رائحتها الفريدة ومذاقها المتميز، تنطوي القرفة على كثير من الفوائد الصحية، حيث أثبتت الدراسات أن نبات القرفة مضاد للالتهابات والأكسدة ويرفع مناعة الجسم ويقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

كما أن بعض الدراسات أثبتت أن المركبات الحيوية داخل القرفة يمكنها تحسين الوظائف الذهنية، ولاسيما الذاكرة والقدرة على التعلم.



وقام فريق بحثي من كلية العلوم الطبية بجامعة بيرجاند في إيران بجمع الدراسات العلمية السابقة التي تتناول الفوائد الصحية للقرفة وتأثيرها على الوظائف الذهنية، وقام بإعداد دراسة مستفيضة في هذا الصدد أوردتها الدورية العلمية «نيوتريشنال نيوروساينس» المتخصصة في علوم التغذية وطب الأعصاب.



وأكدت الدراسة الجديدة أهمية القرفة في الحد من ضعف الذاكرة أو الإصابة بمشكلات في التعلم.