تعتمد منطقة فون - رومو في جنوب غرب فرنسا على قاذفات الثلج لإبقاء أنشطة التزلج حية فيها، رغم انتقادات لهذه الخطوة يوجهها المدافعون عن البيئة وشح المياه الذي يزداد في المنطقة. وفي أحد أكثر المنتجعات المشمسة في أوروبا والواقعة في البيرينيه الشرقية، أصبح خيار الثلج الاصطناعي واقعا رغم ما ينجم عنه من آثار مرتبطة بالاحترار المناخي. وباتت المنطقة، التي جرى تثبيت أول قاذفة ثلج فيها عام 1976، تفاخر حاليا بقدرتها على تغطية ما يصل إلى 93% من الـ 43 كيلومترا المخصصة للتزلج فيها بالثلوج، مع 510 قاذفات ثلج اصطناعية.



ويقول مدير منتجع «فون-رومو بيرينيه 2000» جاك ألفاريز «ندرك أننا سنضمن خلال 35 سنة، موسما ناشطا لـ 120 يوما الضرورية لإعادة الحياة إلى المنطقة». وتغذى القاذفات حاليا بـ «مصنع للثلج» أنشئ عام 2008 وسط الحلبات، ويجري تشغيله ليلا ونهارا من قبل «منتجي الثلج» أو «نيفوكولتور»، وهي التسمية التي يحبون أن تطلق عليهم.