حاول رجل مخمور في موسكو سرقة الجثة المحنطة لمؤسس الاتحاد السوفييتي، فلاديمير إيليتش لينين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الروسية (تاس).



وتسلق الرجل الحواجز أمام الضريح في الساحة الحمراء صباح الاثنين وحاول دخول المبنى الذي يخضع لحراسة مشددة خارج أسوار الكرملين، وتم القبض عليه عند المدخل.



وقام المسعفون بتشخيص الرجل بأنه مصاب باضطراب عقلي بسبب إدمان الكحول.



واعتبر ضريح المنظر الشيوعي، الذي توفي عام 1924، مشهدا مهما في الحقبة السوفييتية، حيث زار ملايين الأشخاص النصب التذكاري.



وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت هناك محاولات لدفن لينين في قبر عادي، لكن الخطط لم تتحقق أبدا.