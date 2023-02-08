القاهرة - ناهد إمام



بحث وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال لقائه امس، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملف التحضير للتعاون للمرحلة الثانية بين المنطقة الاقتصادية والبنك الأوروبي، فيما يتعلق برقمنة خدمات المستثمرين والموانئ.



وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان: ضم وفد البنك خالد حمزة المدير المسؤول عن ملف مصر وبويانا راينر كبير مستشاري الحوكمة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وعددا من ممثلي البنك.



وأعرب رئيس المنطقة الاقتصادية عن تطلعه للتعاون مع البنك في المرحلة الثانية خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى وتحقيق المرجو منها، حيث تستهدف المرحلة الثانية استكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين، وتقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية، بالإضافة إلى العمل على ميكنة جميع الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات، والبدء في العمل على إعادة الهندسة وتقديم الدعم للخدمات ذات الأولوية في الموانئ أيضا.



من جانبه، قال خالد حمزة: شهدت المرحلة الأولى إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات ذات الأولوية والتي مهدت الطريق لإعادة الهيكلة ورقمنة خدمات المستثمرين، ما يدعم المضي نحو متطلبات المرحلة الثانية من التعاون والتحضير لتوقيع العقود النهائية المتعلقة بهذه المرحلة.



وأعربت بويانا راينر عن امتنانها للتعاون المثمر الذي تم خلال السنوات الماضية. وأوضحت الاستعداد التام للتعاون في المرحلة الثانية وتحضير خطة تنفيذية تفصيلية واضحة، والتي سيبدأ في ضوئها العمل على رقمنة كامل الخدمات والبدء في إعادة الهندسة ودعم الخدمات للموانئ، على أن يتم توقيع عقود المرحلة الثانية بنهاية الشهر بحضور نائب رئيس البنك. يذكر أن التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتم على عدد من الملفات، من أهمها خدمة الشباك الواحد، ورقمنة جميع خدمات المستثمرين، والعمل على الرقمنة الكاملة للخدمات بالموانئ.