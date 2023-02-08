القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من معلومات بشأن وجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية.



وأوضح المركز الإعلامي في بيان أمس أنه قام بالتواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لوجود عجز في احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية والمستلزمات الطبية.



وشددت على توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، وأن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية، مع ضخ كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات الرسمية من مصادرها الموثوقة.



وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).