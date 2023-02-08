أعلن الجيش الكوري الشمالي امس أنه سيوسع مناوراته العسكرية ويكثفها بغية «الاستعداد للحرب» على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية مع اقتراب موعد عرض عسكري مهم.



وجاء هذا التعهد خلال اجتماع أشرف عليه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعقب مناورات جوية مشتركة الأسبوع الماضي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أنه كانت على رأس جدول أعمال الاجتماع العسكري «مسألة توسيع وتكثيف العمليات والمناورات القتالية (للجيش الشعبي الكوري)، وإحكام الجاهزية للحرب على نحو كامل».



وتزامن اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية مع كشف أقمار اصطناعية تجارية «استعدادات واسعة النطاق لعرض عسكري» في بيونغ يانغ قبل العطلات الرسمية الرئيسية هذا الشهر.



وتحتفل كوريا الشمالية اليوم بالذكرى السنوية لتأسيس قواتها المسلحة، وفي 16 فبراير بـ «يوم النجم الساطع» الذي يوافق عيد ميلاد كيم جونغ إيل، نجل مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونغ ووالد كيم جونغ أون.



وقالت هيئة أركان الجيوش الكورية الجنوبية إنها تراقب عن كثب المناطق المحيطة بملعب للتدريب العسكري في بيونغ يانغ مضيفة أنها رصدت «زيادة كبيرة في عدد العاملين والآليات»في الأيام الأخيرة.



وعززت سيول وواشنطن مناوراتهما العسكرية المشتركة بعد مواصلة بيونغ يانغ إجراء اختبارات صاروخية، ما أثار غضب بيونغ يانغ التي تعتبر هذه المناورات تدريبا على غزو أراضيها.



وقال هونغ مين الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني وهو مركز أبحاث مقره في سيئول إن اجتماع المسؤولين العسكريين الكبار في كوريا الشمالية يهدف إلى التشديد على أن البلاد جاهزة لمواجهة التمارين العسكرية المشتركة المقبلة وحتى الحرب.



وأضاف يانغ مو-جين من جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيئول أن الاجتماع يشير إلى عزم بيونغ يانغ «على تعزيز جيشها بشكل كبير».