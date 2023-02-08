قال المدير العام لمركز العجيري العلمي يوسف العجيري، إن المركز يعمل على تجهيز تطبيق ذكي للهواتف بالتعاون مع احدى الشركات السويسرية للاستفادة من الطاقة الشمسية في تشغيل الكهرباء بالمنازل أو المزارع أو حتى الشاليهات دعما وتوفيرا للاستهلاك ومحافظة على البيئة.



وأكد العجيري، في تصريح لـ «كونا» أمس، أن التطبيق سيسهم في خدمة المواطنين الراغبين في تحويل الطاقة بمنازلهم إلى طاقة مستمدة من الشمس، لاسيما أن الموقع الجغرافي للكويت متميز من ناحية سقوط أشعتها عليه في أغلب أوقات السنة.



وأوضح أن البيانات التي سيوفرها التطبيق ستوجه المستخدم إلى تحديد الموقع المناسب لوضع الألواح الشمسية لتوليد الطاقة والاتجاه الصحيح لاسيما أنه سيكون قائما على دعم الخرائط المكانية اضافة إلى مستوى الغبار العالق في الجو وتواجدها خلال المواسم اضافة إلى توجيه النصائح في آلية الحفاظ عليها لتوريد الطاقة بالشكل الصحيح.



ولفت إلى أن التطبيق جرى العمل عليه مع الشركة السويسرية التي درست فعليا الموقع الجغرافي والمكاني للكويت ونسب الغبار فيها اضافة إلى دراسات اخرى قام بها المركز بشأن تتبع مسار الشمس.



وافاد بأن دراسة المركز لمسار الشمس وحركتها تمت خلال ظاهرة الانقلابين الصيفي والشتوي، اذ تم تتبعها في الكويت لمدة 6 أشهر وتصويرها وتوثيق أعلى وأدنى نقطة تصل إليها خلال فصول السنة وفق دراسة علمية توثيقية تعد الأولى من نوعها نفذها المركز من خلال الباحثين العلميين.



وأضاف العجيري أن التطبيق سيوفر بيانات مسار الشمس ونسبة سقوطها على المواقع المراد تطبيق مشاريع الطاقة الشمسية فيها اضافة إلى بيانات الدراسات السويسرية بشأن الغبار، إذ ستوفر على شكل خيارات مختلفة تمكن المستخدم من تحديد موقعه الجغرافي ومنحه خيارات التركيب الصحيح للألواح وادارة مشروعه الشمسي بنجاح. وذكر العجيري أن الشمس في الكويت خلال الانقلاب الصيفي يصل أقصى ارتفاع لها بزاوية شبه عمودية مقدارها 84 درجة، وفي الانقلاب الشتوي تبلغ ادنى ارتفاع لها بزاوية مائلة مقدارها 37 درجة.