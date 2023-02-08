تواصل شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) مساهماتها في التنمية المستدامة عبر القيام بمسؤولياتها الاجتماعية المتصلة بنواح مجتمعية متعددة، حيث تركز مبادرات المسؤولية الاجتماعية لشركة ضمان على مجالات تتعلق بقطاع عملها وهي الصحة والتعليم والبيئة والحرص على أن تقوم بأعمالها وفق أفضل الممارسات.



وقالت شركة ضمان في بيان صحافي «إن مبادرات وأنشطة ضمان شملت شرائح واسعة من المجتمع في سياق مسيرة الشركة نحو تحقيق الريادة في خدمة المجتمع»، مبينة سعيها للنهوض بدورها الاجتماعي والصحي بشكل بارز يتسم بالتنوع والشمولية، وتعزيز مكانة ضمان كشركة يعتمد نموذج عملها على مبدأ الوقاية الصحية ونشر التوعية الصحية، بما يعزز تنفيذ معايير الاستدامة ويرسي أسسا جديدة لدور القطاع الخاص الصحي في التنمية.



المسؤولية الاجتماعية وثقافة ضمان



تتبنى شركة ضمان فلسفة العناية المسؤولة، حيث تؤمن الشركة وتتصرف وفق ثقافة العطاء والدعم النابعة من الرغبة في بناء مجتمع مبادر ومفيد لجميع أفراده. وهو ما ظهر واضحا وجليا منذ البداية في التعاون والأنشطة المشتركة التي قامت بها شركة ضمان أثناء جائحة كورونا مع وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية لمواجهة الجائحة وتقديم المساعدة لشرائح مختلفة من المجتمع لتجاوز آثارها. وبينت أن شركة ضمان رائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية، من خلال اعتماد وتنفيذ نموذج المحافظة على الصحة، حيث تؤمن بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.



ممارسات عمل مستدامة



وأوضحت أن القطاع الصحي يعد من القطاعات المهمة التي التزمت بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال الحرص على توفير الرعاية الصحية لملايين الأشخاص في أنحاء العالم. ولذلك تبنت شركة ضمان ممارسات عمل مستدامة عبر الانضمام إلى مبادرة الأمم المتحدة لتطوير وتطبيق والإفصاح عن ممارسات الأعمال المسؤولة. وهي منصة قيادية تطوعية للتطوير والتطبيق والإفصاح عن ممارسات الأعمال المسؤولة للشركات من خلال دعم التعاون الدولي والمؤسسي لبناء شراكات حقيقية، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، وممارسة الأعمال بطريقة مسؤولة. وتضم مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة آلاف الشركات والمؤسسات على مستوى العالم، التي تبدي التزامها بتبني وتطبيق إجراءات تجارية مسؤولة.



وقالت الشركة في بيانها: إننا من خلال انضمامنا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة نعمل على دعم حقوق الإنسان، وهو ما تتضمنه مدونة قواعد السلوك وسياسة الموارد البشرية وكل أنظمة وسياسات الشركة الموجودة بالفعل، فنحن في ضمان نحترم ونقدر كل موظفينا ونتعامل معهم على قدم المساواة دون أي شكل من أشكال التمييز. وتابعت أن من المبادرات التي تبنتها شركة ضمان إعداد دليل خاص للحوكمة الذي يعد إحدى الركائز الأساسية في تطبيق وممارسة مبادئ حوكمة الشركات داخل الشركة لتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين معها.مبادرات الصحة الوقائية المجتمعية



تدعم شركة ضمان المبـــادرات المجتمـعــيـــة بمختلف أشكالها لدعم الصحة الوقائية للمجتمع، مع التركيز على التوعية الصحية ونشر الثقافة الصحية عبر تنظيم برنامج من المحاضرات الإلكترونية التوعوية حول العديد من المواضيع مثل أهمية فحص وتشخيص سرطان الثدي في شهر التوعية بسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجال، ومضاعفات كوليسترول الدم العالي، والآثار السلبية لاستهلاك مشروبات الطاقة، ونصائح لمرضى الربو وغيرها من الأمراض المزمنة، إلى جانب المواضيع الصحية المهمة الأخرى، وتقوم الشركة بإصدار عدد من النشرات والكتيبات التي تحتوي على معلومات طبية توعوية حول العديد من المشاكل الصحية الشائعة في المجتمع.



مبادرات التعليم والتدريب الطبي



أما بالنسبة لمجالات التطوير المهني، فتهتم شركة ضمان بالتعليم والتدريب الطبي المستدام من أجل تهيئة كوادر وطنية محلية قادرة على الارتقاء بالقطاع الصحي، خصوصا بعد أن أظهرت أزمة جائحة كورونا أهمية تأهيل الكوادر الطبية المحترفة، حيث قدمت التدريب العملي لمجموعات من طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إضافة إلى التعاون مع الجمعية الطبية الكويتية في مجال دعم التعلم المستمر لجميع الأطباء العاملين في مجالات الرعاية الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، حيث قامت شركة ضمان بتمكين أعضاء الجمعية الطبية الكويتية من الاشتراك في موقع (UpToDate) مقابل جزء بسيط من الرسوم، وتعتبر هذه المنصة مصدرا لدعم التوصيات والقرارات الطبية المبنية على الأدلة والتطوير المهني.



بناء ثقافة ضمان



تهتم شركة ضمان بشكل كبير برفاهية موظفيها وصحتهم، وتقوم بالعديد من الأنشطة بغرض تمكين التنوع المجتمعي والمساواة والإنصاف والاندماج في إطار شعار «فريق واحد.. ورؤية واحدة». وفي هذا السياق، نظمت الشركة مجموعة من الأنشطة والمبادرات الداخلية للموظفين شملت تنظيم سلسلة من الأنشطة الرياضية منها مباريات كرة القدم الأسبوعية، وإقامة المناسبات الاجتماعية وتكريم مجموعات واسعة من الموظفين، وإطلاق المبادرات التي من شأنها أن تعزز من الترابط بين الموظفين وتسهم في بناء ثقافة الشركة.



رفع الوعي الصحي في المجتمع



تدعم شركة ضمان بشكل واسع تعزيز صحة المجتمع عبر العديد من المبادرات الخاصة بالرعاية الصحية بالتعاون مع عدد من جمعيات النفع العام والجهات الخاصة، فقد نظمت الشركة زيارة للجمعية الكويتية لرعاية المعوقين وقامت بإجراء فحوصات دورية لأصحاب الهمم من المقيمين في مقر الجمعية وتدريب طاقم التمريض على إجراء بعض الفحوصات، وذلك تنفيذا لاتفاقية قائمة بين شركة ضمان والجمعية منذ عام 2021. كما تم تنظيم يوم فحص صحي مجاني في مراكز ضمان للرعاية الصحية الأولية لفئة العمال في عدد من الشركات الخاصة بالتعاون مع شركة بيت الموارد الكويتي ومجموعة الملا وشركة طارق الغانم، شمل الفحص الطبي استشارة عامة مجانية، وفحوصات الدم والسكر، ومراجعة التاريخ الطبي والأدوية الحالية، إضافة إلى تنظيم يوم فحص طبي مجاني لموظفي شركة أوريدو شمل أيضا استشارة عامة مجانية، وفحوصات الأمراض المزمنة، ومراجعة التاريخ الطبي والأدوية الحالية.



على صعيد آخر، وفي مظهر من مظاهر تنوع المشاركات المجتمعية الهادفة لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، قدمت الشركة الدعم لجمعية الهندسة والبترول، كما رعت ماراثون طب العائلة 2022 الذي نظمته رابطة أطباء العائلة والممارسين العامين الكويتية بدعم من الجمعية الطبية الكويتية، كما شاركت في حملة التبرع بالدم في برج الداو بالتعاون مع مجموعة الامتياز وبنك الدم الكويتي.



وفي السياق ذاته، تستمر الشركة في التواصل مع الجاليات المقيمة والعاملة في الكويت عبر وسائل مختلفة، أبرزها برنامج التواصل مع سفارات الدول الأجنبية في الدولة.



استقطاب العمالة الوطنية



تأخذ ضمان على عاتقها وضمن أهدافها المساعدة في إيجاد فرص عمل جديدة لاستيعاب القوة العاملة في المجتمع، وذلك عبر خلق فرص عمل في قطاع صحي جديد، حيث من المتوقع توفير نحو سبعة آلاف وظيفة في القطاع الصحي خلال السنوات الخمس القادمة، يتوقع أن يمثل المواطنون نسبة 15% منها في البداية، على أن تتم زيادة هذه النسبة بشكل تصاعدي متدرج لتصل إلى 25% من إجمالي عدد العاملين، ولتحقيق هذا الهدف قامت ضمان بالتنظيم والمشاركة في عدد من الفعاليات، منها يوم التوظيف في الهيئة العامة للقوى العاملة لتوظيف الكويتيين حديثي التخرج، والمشاركة في معارض التوظيف المقامة في جامعة الكويت للقاء وجذب الخريجين الجدد.