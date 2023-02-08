أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في دولة الكويت، عن إطلاق احتفالاتها بالأعياد الوطنية خلال شهر فبراير لهذا العام تحت شعار «الكويت.. عشق ما يتكرر»، حيث نظمت stc، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «دورات»، ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي في مقر stc الرئيسي في أول مبادرة يتم إطلاقها في إطار الحملة.



وقالت stc في بيان لها، ان هذه الفعالية تعد أولى الأنشطة التي تطلقها الشركة احتفالا بالأعياد الوطنية، واعدة بالمزيد من الفعاليات التي تهدف الى نشر الفرحة والبهجة وإضفاء روح الأعياد الوطنية بين أهل الكويت. وتضمنت ورشة العمل العديد من الأنشطة العملية للمشاركين لصقل مهاراتهم بعد ورشة العمل والتدريب على التقاط صور ذات مستوى احترافي. وانطلقت أول ورش عمل مجانية تحت عنوان «أبرز التقنيات الحديثة في الـPhotoshop - الذكاء الاصطناعي» مع المبدع عبدالعزيز الدويسان بونمر، كما تم إطلاق ورشة عمل «تعامل مع صورة. كالمبدعين» مع د. محمد الكندري في تاريخ 7 فبراير 2023.



من جهتها، تقدمت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc بأرقى التهاني والتبريكات من أهل الكويت قيادة وشعبا وجميع المقيمين على هذه الارض الطيبة في عيدها الوطني ويوم التحرير يومي 25 و26، معربة عن تمنيات stc بدوام الفرح والسعادة والأمن والأمان بمناسبة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.