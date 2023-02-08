يوم الحب هو مناسبة للاحتفال معا ولا يوجد مكان أفضل لذلك من فندق فورسيزونز الكويت، حيث تجتمع الرومانسية والرفاهية في تناغم تام لتمنحكم تجربة لا تنسى على الإطلاق تحت مفهوم: سحر الحب.



سحر الحب، هو مفهوم يحيط بكل جوانب الفندق في هذه المناسبة بطريقة مبتكرة تجمع بين صخب إضاءة النيون في التسعينيات والمظهر المعاصر اليوم. ويشرح مارتن كيبينغ، المدير العام لفندق فورسيزونز، المفهوم قائلا: «تم التفكير بهذا المفهوم مرة أخرى بشكل مثالي ومتكامل ليقدم تجارب متنوعة كي تختار من بينها التجربة التي تناسبك لدى المطاعم الفاخرة والمصممة بعناية لهذه المناسبة كي تستمتع بأمسية مليئة بالحب». ففي مطعم داي فورني الطابق 21، استمتع بتناول الطعام الإيطالي الرائع في داي فورني مع البيتزا المطهوة على الحطب والمعكرونة المعدة بإتقان أطباق الحلوى المثالية. توفر لك الباقة الماسية مقعدا بجوار النافذة مع قائمة محددة من 3 أطباق، تتضمن مجموعة مختارة من المقبلات وطبق المعكرونة والطبق الرئيسي والحلوى، بالإضافة إلى مشروبات غير محدودة من المياه والمشروبات الغازية والعصائر والكوكتيلات والقهوة أو الشاي. تبدأ الباقات من 100 د.ك للشخص الواحد.



وفي سينتوهو الطابق 21، النكهات المميزة مثل اللحوم من روباتا جريل أو باو دامبلينغز أو أطباق التبنياكي، تجعل هذا المكان محط أنظار الكثير من محبي الطعام الآسيوي. استمتع بنكهات آسيا في ليلة لا تنسى مليئة بالمذاق الغني والمشاعر والعزف الحي. تبدأ الباقات من 100 د.ك للشخص الواحد.



ولمن يبحث عن مكان مختلف تماما لقضاء يوم عيد الحب، فندق فورسيزونز الكويت يقدم لك الحل المثالي، بالإضافة إلى تقديم خيارات متنوعة لتختار منها ما يناسبك. استمتع بتجربة الكابانات المصممة على طراز المنتجع بجوار المسبح - المكان المثالي للاسترخاء معا وتذوق الطعام الإيطالي الرائع والحلويات المحضرة مباشرة أمامكم. تتضمن الباقة 30 وردة، وقائمة مخصصة من توقيع الشيف التنفيذي، بالإضافة إلى عزف موسيقى حي لمزيد من الروعة، تبدأ الباقات من 40 د.ك للشخص الواحد.