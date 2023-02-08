تعميم من «أمانة مجلس الوزراء»على جميع الوزراء: إلغاء كل ما يخالف قرار وقف التعيين والنقل والندب والإعارة صدر بدءاً من تقديم الحكومة استقالتها في 23 يناير الماضي

ديوان الخدمة المدنية يستعد لإعلان إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تعيين القياديين و«الإشرافية» ووقف النقل والندب والإعارة حتى إشعار آخر



مصادر حكومية رفيعة لـ "الأنباء" : يجوز لـ "الخدمة المدنية" إلغاء القرارات الصادرة بالاستثناء من قرار وقف النقل والندب المطبق منذ 2013 خلال شهر من صدورها اذا تضمنت عواراً قانونياً



"التواصل الحكومي ": الإعلان عن جامعة عبدالله السالم في مؤتمر صحافي يعقد غدا الخميس بحضور وزير التربية





مريم بندق



علمت «الأنباء» أن جلسة المحكمة الدستورية المقررة في 8 مارس المقبل لن تكون لإصدار الأحكام في الطعون المقدمة في الدوائر الخمس، والمتضمنة طعنين على مرسومي ضرورة استخدام البطاقة المدنية وإضافة المناطق الجديدة.



وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن قرار المحكمة نص على تأجيل النظر في الطعون إلى جلسة تعقد في هذا التاريخ، وستكون جلسة إجرائية تستمع فيها المحكمة وتتسلم أي طلبات من الدفاع، وتحجز القضية إما للحكم أو لعقد جلسة إجرائية لاحقة.



وزادت المصادر قائلة: تأتي هذه الخطوة بعد إتاحة المحكمة إجراءات اطلاع الطاعنين أو الوكلاء عنهم على محاضر الفرز والتجميع في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة.



هذا، وتنشر «الأنباء» تعميما صادرا من أمانة مجلس الوزراء إلى جميع الوزراء حصلت على صورة منه نص في البند ثالثا على: «إلغاء كل ما - إجراء أو قرار - يخالف قرار وقف التعيين والنقل والندب والإعارة صدر بعد تقديم الحكومة استقالتها في 23 يناير الماضي».



ويستعد مجلس وديوان الخدمة المدنية لمتابعة إجراءات الجهات والوزارات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأيضا متابعة مجلس الخدمة المدنية الذي أصدر قرارات نقل اعتمادا على الاستثناء الممنوح له.

تعميم من "أمانة مجلس الوزراء "على جميع الوزراء : إلغاء كل ما يخالف قرار وقف التعيين والنقل والندب والإعارة صدر بعد تقديم الحكومة استقالتها في 23 يناير الماضي

حصلت " الأنباء" على تعميم صادر من أمانة مجلس الوزراء إلى جميع الوزراء نص في البند ثالثا على "إلغاء كل ما - إجراء أو قرار - يخالف قرار وقف التعيين والنقل والندب والإعارة صدر بعد تقديم الحكومة الاستقالة في 23 يناير الماضي ".

وفيما يلي صورة من التعميم :

ديوان الخدمة المدنية يستعد لإعلان إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تعيين القياديين و«الإشرافية» ووقف النقل والندب والإعارة حتى إشعار آخر



يستعد مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية لإعلان إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تعيين القياديين وشغل الوظائف الإشرافية ووقف النقل والندب والإعارة حتى إشعار آخر، بعد تكليف المجلس أمس ديوان الخدمة المدنية بإصدار قرار بهذا الشأن.



مصادر حكومية رفيعة لـ "الأنباء" : يجوز لـ "الخدمة المدنية" إلغاء القرارات الصادرة بالاستثناء من قرار وقف النقل والندب المطبق منذ 2013 خلال شهر من صدورها اذا تضمنت عواراً قانونياً



أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة " الأنباء" ، أنه يجوز لمجلس الخدمة المدنية ، إلغاء القرارات الصادرة استنادا الى الاستثناء الممنوح لمجلس الخدمة المدنية من قرار وقف النقل والندب المطبق منذ 2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها اذا تضمنت عواراً قانونياً .

"التواصل الحكومي ": الإعلان عن جامعة عبدالله السالم في مؤتمر صحافي يعقد بعد غد الخميس بحضور وزير التربية

أعلن مركز التواصل الحكومي ، أن مجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبد الله السالم، سيعقد المؤتمر الصحافي الأول للإعلان عن جامعة عبدالله السالم ، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس بعد غد الموافق 9 فبراير ، برعاية وحضور وزير التربية وذلك بمسرح عبدالله الجابر بالحرم الجامعي بالشويخ .