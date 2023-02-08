بدأت 7 فرق عربية، جهود دعم ومؤازرة تركيا في مواجهة آثار الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب البلاد وطال 10 ولايات.



وأعلنت 12 دولة عربية إنشاء جسور جوية وتقديم مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لدعم تركيا، تشمل قطر والكويت والإمارات ومصر ولبنان، والجزائر والأردن والبحرين وليبيا وتونس وفلسطين والعراق، وفق بيانات رسمية.



وأفادت وزارة الدفاع الإماراتية بـ «وصول 3 طائرات إلى تركيا ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال».



كما أعلن صندوق قطر للتنمية، عبر تويتر إرسال أول مجموعة من المساعدات الإنسانية العاجلة لتركيا عبر جسر جوي.



وأوضح الصندوق أنه «تم إرسال أكثر من 100 طن من المساعدات العاجلة منها 500 خيمة إيواء ومستشفيات ميدانية، بالإضافة إلى سلال النظافة الشخصية ومواد إيواء كالبطانيات، إلى جانب المواد الغذائية».



وكانت «قطر الخيرية» أعلنت أمس الأول في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية القطرية، عن «مباشرة الفرق الميدانية التابعة لها، بتوزيع المساعدات الإغاثية العاجلة على المتضررين من الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي والداخل السوري».



وأوضحت أنها «أطلقت حملة إغاثية عاجلة بعنوان «أغيثوا متضرري الزلزال - تركيا وسورية» وتمت مباشرة توزيع 27 ألف وجبة غذائية ساخنة على المتضررين من الزلزال مناصفة ما بين الداخل السوري وتركيا».



وفي الجزائر، قالت إدارة الدفاع المدني في بيان، إن «فريق إنقاذ جزائري وصل مطار غازي عنتاب بتركيا وهو بمركز الاستقبال والتنسيق التابع لمكتب تنسيق الأعمال الإنسانية (OCHA) وبعدها سيتوجه إلى المنطقة المخصص للفريق لبداية عملية التدخل».



وفي سياق متصل، أفادت الكويت والأردن وليبيا، بانطلاق أولى الطلائع لمؤازرة تركيا.



كما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان مغادرة طائرة إغاثة تابعة لسلاح الجو الملكي، لمساعدة أسر ضحايا الزلزال في تركيا وسورية.



وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة «محملة بمعدات إنقاذ وخيام ومواد لوجستية وطبية، إضافة إلى فريق إنقاذ أردني يضم 99 منقذا من فريق البحث والإنقاذ الدولي (يتبع للأمن العام)، وخمسة أطباء من الخدمات الطبية الملكية».



كما أعلنت منصة حكومتنا الليبية الرسمية، «مغادرة الفريق المكلف من حكومة الوحدة الوطنية والمتكون من هيئة السلامة الوطنية وأجهزة الطب العسكري وطب الدعم والطوارئ والمباحث الجنائية إلى تركيا».



وأشارت إلى أن «وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز كانا في وداع الفريق في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس».