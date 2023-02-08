خفض مصرف سورية المركزي من قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمرة الثالثة خلال أسبوع، محاولا بذلك الاقتراب من سعر الصرف في السوق السوداء.



وبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية في نشرة الحوالات والصرافة لأسعار العملات التي أصدرها المصرف أمس 6900 ليرة، بعد أن كان 6800 ليرة في نشرة يوم الأحد الماضي.



وأبقى المصرف في نشرته، سعر الصرف الخاص بالمصارف والبدلات على 4500 ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي.



ويوم الخميس الماضي، أصدر مصرف سورية المركزي قرارا باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة لليرة السورية أمام الدولار الأميركي للحوالات الخارجية، إذ بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ عام 2011 مساويا لسعر صرفه في السوق السوداء، لكن ما لبث ان ارتفع الدولار بعد صدور النشرة.



وبينت الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 6650 ليرة سورية بدلا من 4500 ليرة.



في حين أبقى المصرف المركزي على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة عند 4522 ليرة، وهو السعر الذي حدده مطلع العام الحالي، كما أبقى على سعر البدلات العسكرية عند 4500 ليرة.



ويسمح القرار الذي يحمل الرقم 144، بموجبه للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول في السوق السوداء.