

بيروت ـ عامر زين الدين



اكد رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط على «أهمية تطبيق اتفاق الطائف بكل معنى الكلمة مع هذه الأزمة الاقتصادية السياسية والمعيشية التي يمر بها لبنان».



وعقب زيارته بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، في المقر البطريركي في البلمند، يرافقه النائب وائل أبوفاعور بحضور مدير دير سيدة البلمند الأرشمندريت جورج يعقوب، وقدم جنبلاط «التعازي بضحايا زلزال تركيا وسورية»، مؤكدا «ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن لأنه مفتاح الحل».



وشدد على «أهمية الحوار والتواصل مع كل الأطراف السياسية والفاعليات الروحية».