أكدت روسيا امس أن قواتها تتقدم باتجاه مدينتي باخموت وفوغليدار الاستراتيجيتين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مشددة على أن هجومها يتقدم «بنجاح» فيما تطالب كييف الغرب بمضاعفة مساعداته العسكرية وتسريعها.



جاءت التصريحات الروسية بعدما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن قواته ستواصل المحاربة من أجل «القلعة» باخموت لأطول فترة ممكنة، مطالبا أيضا الغرب بإرسال مزيد من الأسلحة من أجل الحفاظ على سيطرة المدينة.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو «المعارك راهنا تتقدم بنجاح في منطقتي» فوغليدار وباخموت، محذرا الغرب من أي زيادة لمساعدتها العسكرية لأوكرانيا التي قد تؤدي إلى «تصعيد لا يمكن توقعه» في النزاع.



وقال شويغو «تحاول الولايات المتحدة مع حلفائها إطالة أمد الصراع لأطول فترة ممكنة. وللقيام بذلك، بدأوا بتزويد كييف بأسلحة هجومية ثقيلة ودعوا أوكرانيا علنا للاستيلاء على أراضينا».



وأضاف «مثل هذه الخطوات تجر دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى الصراع ويمكن أن تؤدي إلى تصاعده بشكل غير متوقع».



وذكر عمليات السيطرة الأخيرة على سبع بلدات بما فيها سوليدار المجاورة لباخموت التي انسحبت منها القوات الأوكرانية في يناير.



وبعد أشهر من القتال الكثيف، أصبحت المعركة من أجل باخموت أطول معركة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي بدأت قبل عام تقريبا.



وقال رئيس بلدية مدينة دونيتسك المعين من قبل روسيا، وهي أكبر مدينة في المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، إن خمسة أشخاص قتلوا في قصف أوكراني امس.



من جهة اخرى، أعلن وزراء دفاع ألمانيا وهولندا والدنمارك في بيان مشترك امس أن أوكرانيا ستتسلم «ما لا يقل عن 100 دبابة في الأشهر المقبلة».



ويأتي هذا الإعلان في وقت قام فيه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بزيارة مفاجئة لكييف. ووعدت برلين كييف أيضا بتسليمها 14 نسخة من ليوبارد 2 الأحدث.