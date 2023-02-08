القاهرة ـ ناهد إمام



قال م.خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة تعمل في الوقت الحالي على تأسيس نوعين من الشركات، هما شركات للإدارة وأخرى للاستثمار، على أن تتولى الأولى إدارة المرافق بالشراكة مع شركات عالمية في القطاعات المتخصصة، لتقديم خدمات على أعلى مستوى داخل العاصمة، مضيفا في هذا الصدد أن شركة العاصمة ستطلق قريبا تطبيقا متخصصا لإدارة مرافق العاصمة الإدارية.



وأوضح عباس خلال اجتماعه مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين أمس بمقر الجمعية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية ستنعكس بشكل إيجابي على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الشركة تعمل على تعظيم عوائد العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.



وتعقد لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، لمناقشة آخر التطورات والإنجازات التي تمت بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي شملت أحياء بأكملها، والمقار الحكومية والمرافق والبنية التحتية، وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.