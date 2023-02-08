في إطار تقديمها التعازي لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن كارثة الزلزال «ضاعفت من الأزمات التي تواجه السوريين».



وقالت السفيرة في بيان لها امس، إنها تشعر بـ «حزن عميق» على سقوط عدد كبير من الضحايا في تركيا وسورية، مضيفة ان «الوضع كان هشا بالفعل، حيث تستضيف تركيا أكثر من 3.5 ملايين لاجئ سوري».



وأضافت: «طالما تعرضت المرافق الطبية في سورية لضغوط تفوق طاقتها، وتضاعف هذه الزلازل من مواجهة السوريين».



وأشارت إلى أن الزلازل «تمثل تحديا إضافيا لوكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة».



وجددت السفيرة الأميركية استعداد بلادها الكامل لتقديم مساعدات لجميع المتضررين من الكارثة ووصفتها بالمأساة المروعة. وأوضحت أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر باستجابة فورية. ودعت إلى ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من حجم التمويل والمساعدة بشكل عاجل لإغاثة المتضررين.



يذكر أن الرئيس الأميركي كان قد أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلاله استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة مطلوبة.