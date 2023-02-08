قال محافظ أسوان إن نسبة تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بلغت حاليا 75%، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 68 مليون جنيه، وتقام المكتبة على مساحة 3540 م2، حيث من المقرر إنشائها مع نهاية يونيو 2023 الحالي.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسوان لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بحضور استشاري المشروع الدكتور أحمد عواد الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة بنها.



وأوضح المحافظ أن مكتبة مصر العامة ستشمل «جراجا» لاستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المروري، بجانب 4 أدوار تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، لافتا إلى أن المكتبة ستشمل أيضا قاعات سمينار للتدريب وملحقاتها، كما ستضم أيضا مراكز اتصالات ومعلومات وتدريب، وأيضا مكتبات لمختلف الأعمار (للكبار والأطفال) تضم أحدث الإصدارات.



وأشار إلى أنه سيتم استغلال باقي المساحة كمناطق مفتوحة ومسطحات خضراء لممارسة الأنشطة المختلفة، موجها برفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة، مع دهان الأسوار والمباني والعقارات المجاورة والاعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة ثقافية وفنية وعلمية، وأيضا مقصدا لزيارة الأفواج السياحية.



وفي السياق، أطلقت مؤسسة مصر الخير بقيادة الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذي للمؤسسة، بالتعاون مع محافظة أسوان، مشروع المكتبة المتنقلة داخل جمعية قرية أرمنا التابعة لمركز نصر النوبة، ولاسيما داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لخلق متنفس حيوي للمواطنين.



وأوضح موسى - في تصريح - أن المؤسسة تقوم بتنوع أنشطتها الهادفة لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة التحديات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتوفير حياة كريمة للأهالي والمواطنين في القرى والنجوع ولاسيما المناطق البعيدة والنائية، فضلا عن المشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية وغيرها، لتحقيق الرسالة الإنسانية للمؤسسة على الوجه الأكمل.



كما أشار إلى أن المكتبة المتنقلة مجهزة بمجموعة من الكتب المختلفة في جميع المجالات ولمختلف الأعمار، كما أنها تضم أنشطة متنوعة، وهي تنتقل بين المحافظات في الأماكن العامة والخاصة كالمدارس والنوادي والجمعيات، لتشجيع الشباب والنشء على القراءة عن طريق أنشطة وألعاب ثقافية وأدبية تهدف إلى بناء عقولهم وتشجيعهم على الإطلاع، بجانب تنمية الفكر والحوار والإبداع، والتعبير عن آرائهم وأفكارهم.



وعلى صعيد آخر كلف محافظ أسوان مسؤولي وحدة حياة كريمة بالمحافظة بمرافقة وفد وزارة التنمية المحلية في زيارته لتفقد عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الممولة من خلال القروض الميسرة لصندوق التنمية المحلية بعدد من قرى حياة كريمة.



وأشاد عطية، بجهود وزارة التنمية المحلية ودورها في دعم الجهود المبذولة لإحداث نقلة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة لمبادرة (حياة كريمة) وذلك من خلال تقديم حزمة من التسهيلات المالية والقروض الميسرة لتوفير الدعم اللازم لتمكين الشباب والمرأة للتوسع في إقامة مشروعات خاصة وإنشاء مجمعات صناعية تسهم في تحقيق الهدف الرئيسي للمبادرة الرئاسية وهو التخفيف عن كاهل الأهالي والمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.



من جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان، أن الزيارة الميدانية استمرت على مدار يومين واستهدفت تفقد 28 من المشروعات الإنتاجية القائمة بقريتى بلانة والمالكي بمركز نصر النوبة، وأيضا قريتي سلوا بحري والعباسية بمركز كوم أمبو، وذلك بإجمالي 585 ألف جنيه.