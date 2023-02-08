في مشهد مؤثر، رصدت كاميرا طفلا سوريا يجلس على الأنقاض ممسكا بدمية وفي يده الأخرى كيس من «طعام» بعد الزلزال الذي ضرب بلدة صوران السورية قرب الحدود مع تركيا.



وفي مشهد آخر وبعد 19 ساعة قضاها الشاب الأردني فيصل البشابشة تحت أنقاض الزلزال، أعلن والده أنه تم إخراجه بعدما سقط عليه سقف فندق في منطقة أنطاكيا.



وأوضح تيسير البشابشة، والد الشاب الأردني، أن نجله فيصل كان من بين الأشخاص الذين سقط عليهم سقف الفندق ومكث تحت الأنقاض ما يقارب 19 ساعة حتى تم إنقاذه.



وعبر والد البشابشة عن صدمته من الزلزال والمشاهد المرعبة التي تداولتها وسائل الإعلام العربية والعالمية، وفور فقدان الاتصال مع نجله كتب على صفحته الشخصية على فيسيوك وفق «العربية.نت»: «يارب استر، سترك يا رب».



إلى ذلك، وبعد 19 ساعة أعلن العثور على نجله تحت ركام الفندق وقد تعرض لرضوض وجروح بسيطة، وكتب «الحمد لله تم العثور على فيصل سالما وبصحة جيدة من تحت الأنقاض في أنطاكيا».



وأشار إلى أن نجله ذهب إلى اسطنبول من أجل الحصول على دورة تدريبية ميكانيكية للشاحنات وتوجه ليلة الزلزال إلى أنطاكيا، لافتا إلى أنه وصل إلى الفندق الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل ولم يرتح سوى للحظات قليلة في غرفته حتى وقعت الهزة الساعة الرابعة فجرا.



كما بين تيسير البشابشة أن نجله فيصل مكث تحت الأنقاض من الساعة الرابعة فجرا إلى أن تم إخراجه بعد 19 ساعة، مؤكدا أنه بخير وأنه أصيب برضوض ويتلقى العلاج الآن في المستشفى.



وأكد أنه فقد الاتصال مع ابنه فيصل بعد وقوع الزلزال وحاول الاتصال على هاتفه إلا أنه لم يستطع الحصول على الرد، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من عائلة سورية وتسجيل صوتي لابنه في وقت متأخر واطمأن عليه.



ولفت إلى أن الكهرباء مقطوعة في المنطقة المتواجد فيها ابنه ولحسن حظه أن هاتف العائلة السورية كان مشحونا بالكهرباء مسبقا.