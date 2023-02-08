بيروت - خلدون قواص



أعلن مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان عن إقامة صلاة الغائب في جميع مساجد لبنان بعد صلاة يوم الجمعة المقبل عن أرواح ضحايا الزلزال الكارثي الذين قضوا في سورية وتركيا، والتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يدفع السوء عن كل بلاد المسلمين والعالم.



وقال في بيان له: دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية تتضامن مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء السوريين والأتراك في هذه الكارثة الأليمة التي أصابت أيضا الإنسانية جمعاء، ونعرب عن ألمنا وحزننا الشديدين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى.



وأضاف: نتقدم بخالص التعازي والمواساة للشعبين التركي والسوري ولأسر وأصدقاء أولئك الذين فقدوا حياتهم في الزلزالين بالبلدين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ سورية وتركيا وشعبيهما من كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.