أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) وقوع زلزال فجر اليوم الأربعاء، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية (هطاي) جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للانباء عن (آفاد) القول في بيان إن الزلزال وقع على عمق 49ر6 كم موضحة أن مركزه يبعد مسافة 61ر71 كم عن ساحل قضاء (يايلاداغ) التابع للولاية.

وضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا فجر الاثنين الماضي بلغت قوته 7ر7 درجة أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجة وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات بالبلدين.