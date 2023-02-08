بشرى شعبان

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي، عن بدء الوزارة ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية من أجل إطلاق مشروعاتها الإغاثية للمتضررين في جنوب تركيا وشمال سوريا من الزلزال الذي ضرب تركيا امس الاثنين.

وبينت في تصريح صحافي على هامش مشاركتها في احتفالية رفع العلم الذي نظمه قطاع الرعاية الاجتماعية في حضور وكيل الوزارة بالانابة عبدالعزيز المطيري والوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية سالم الرشيدي والوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف حمد الخالدي و الوكيل المساعد لقطاع المالية والادارية بالتكليف بدر العدواني .

وأوضحت البغلي ان الوزارة تشرف على هذه المشروعات الإغاثية وفقا لما هو معتاد في هذه الحالات من خلال قيام من يرغب من الجمعيات كل على حدة بإطلاق دعوة لجمع التبرعات عبر التقدم للوزارة بكتاب رسمي يتضمن طلب عمل الإغاثة مثل أي مشروع آخر يحدد فيه الجمعية المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.

وأضافت ان الجمعيات والهيئات الخيرية بدأت بتقديم الكتب المطلوبة لحملات جمع التبرعات عن طريق منظومة ادارة الجمعيات الخيرية اونلاين، مبينة انها ستخضع للضوابط المعمول بها في وزارة الشؤون وقوانين العمل الخيري التي تحظر على الجمعيات الخيرية جمع التبرعات النقدية بكل أشكالها .

وشددت على ضرورة الالتزام بجمع التبرعات باستخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات الصادرة بالقرار الوزاري (28/أ) لسنة 2016 والمتمثلة في الكي، نت ، اونلاين والاستقطاعات البنكية والتطبيقات الإلكترونية بالهواتف الذكية وأجهزة الجمع الإلكتروني والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصالات المحلية.

واشارت البغلي في كلمة القتها بالمناسبة خلال الاحتفالية ان رفع العلم يمثل رمزا للوحدة الوطنية بين أبناء الوطن والولاء للقيادة وهو فخر للجهود والتضحيات الكبيرة.

واثنت على جهود العاملين في الوزارة واستمرار تقديم الخدمات للمستحقين في دور الرعاية الاجتماعية وغيرها من القطاعات والمنظمين للاحتفالية، موضحة انه نظراً للظروف الراهنة والزلزال التي تعرضت له تم الغاء عدد من الأنشطة في احتفال رفع العلم وتوجهت بالتهنئة للقيادة الحكيمة والشعب الكويتي في الأعياد الوطنية.