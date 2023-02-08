إجلاء 30 مواطناً من المناطق المتضررة بناءً على توجيهات صاحب السمو وولي العهد

أسامة دياب

وصف وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وراح ضحيته الآلاف من الأبرياء في كلا البلدين بـ "المأساة الإنسانية الكبيرة جدا" .



ونقل تعازي القيادة والحكومة والشعب الكويتي للقيادة والشعب التركي على هذا المصاب الجلل ، مشيرا إلى أن اعداد الضحايا في تزايد "وهذا يدمي قلوب الكويتين، ونحن نقف بجانب الشعب التركي الشقيق وسنقدم له كافة المساعدات الضرورية للمتضررين".



وأضاف:" نتمنى أن تمر هذه الأزمة بسلام ، ونكرر وقوف الكويت بجانب تركيا في محنتها".



وعن عمليات الإجلاء للمواطنين الكويتين من تركيا ، قال: " إنه بناءً على توجيهات سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تم إرسال طائرة إجلاء وكانت هناك متابعة من قبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، لطائرة الإجلاء التي وصلت إلى تركيا وأجلت مواطنين استطاعوا الوصول إلى هذه الطائرة ، كم تم اجلاء مجموعة أخرى من أنقرة عن طريق البر وهم موجودون حاليا مع السفير الكويتي في أنقرة وسيتم إرجاعهم إلى أرض الوطن" . مبينا أن عدد الكويتين الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ 30 مواطنا .



وعن حجم المساعدات الكويتية التي قدمت لكل من سوريا وتركيا، قال: " لقد غادرت طائرتان إلى تركيا وسوف نعلن عن مساعدات إضافية ، مشيرا إلى أن الصورة حتى الآن غير واضحة تماما ، ونحن في ترقّب لما سيحدث خلال اليومين المقبلين وستكون مساعداتنا بقدر الحدث" .

وأعرب وزير الخارجية في كلمة خطها في سجل التعازي بمقر سفارة الجمهورية التركية لدى الكويت، عن خالص مشاعر العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الجلل، الذي أدى إلى مقتل المئات من الضحايا وأسفر عن الآلاف من المفقودين، وإصابة الكثير من الأشخاص، وتدمير لمنازلهم وممتلكاتهم، مجدداً تعاطف دولة الكويت وتضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة ومساندتها لتخطي تداعيات هذه الكارثة المأساوية.



مقدماً خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى أسر الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل والعثور على المفقودين.