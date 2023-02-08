نظم معهد دسمان للسكري، والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حملة توعوية مؤخرا، في السفارة البريطانية بالكويت، حيث تواجدت العيادة المتنقلة الخاصة بالمعهد في مقر السفارة لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية لموظفي السفارة.



وبهذه المناسبة، أفاد طارق عبدالله العريان، مدير العلاقات العامة والإعلام بمعهد دسمان للسكري بان المعهد شارك بالعيادة المتنقلة وهي حافلة حديثة مجهزة طبيا لإجراء الفحوصات الطبية الأساسية والوقائية مثل فحص السكر والضغط والعلامات الحيوية بالاضافة للعديد غيرها، وذلك إيمانا من المعهد بضرورة إجراء الفحص المبكر والتوعية بمرض السكري للاسهام بالوقاية من هذا المرض ومضاعفاته الذي يشكل عبئا كبيرا، كما قدم الفريق الطبي المشارك استشارات طبية مختلفة عن السكري ومضاعفاته، وأجاب عن استفسارات طرحت عن النواحي الصحية المتفرقة. بالاضافة لما تقدم، تم توزيع مطويات وكتيبات حول مواضيع حيوية تثقيفية كالطبق الصحي والصيام المتقطع وكيفية الوقاية من السكري وجرعات الانسولين والعديد غيرها على موظفي السفارة.



يذكر أن المعهد قد نظم حملة مماثلة مؤخرا في مدرسة دسمان ثنائية اللغة، حيث أجرى الفريق الطبي فحوصات عشوائية للطلبة والهيئة التدريسية. وأضاف العريان قائلا: لا يألو المعهد جهدا في نشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع، منوها بأهمية الدور الذي يقوم به المعهد من خلال هذه الحملات التوعوية.