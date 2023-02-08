أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا جنوب البلاد إلى 8 آلاف و574 قتيلا.

وأضاف في تصريح للصحافيين، من ولاية كهرمان مرعش مركز الزلزالين، أن 49 ألفا و133 أصيبوا بجروح، وأن عدد المباني المدمرة بلغ 6 آلاف و444 في الولايات العشر المتضررة من الزلزال.



وأكد أردوغان بحسب وكالة «الأناضول»: «حشدنا جميع مواردنا والدولة تعمل بكل إمكاناتها مع البلديات، خاصة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد)».



ووجّه الرئيس التركي رسالة اطمئنان للمواطنين المتضررين قائلا: «فليطمئن مواطنونا، لا يمكن أن نسمح ببقائهم في العراء».



ولفت إلى إمكانية بقاء المتضررين من الزلازل في فنادق تم التعاقد معها في ولايات أنطاليا ومرسين ومدينة ألانيا القريبة من المنطقة المنكوبة.



وأضاف أردوغان أن حكومته ستمنح 10 آلاف ليرة تركية (نحو 531 دولارا) لكل عائلة متضررة من الزلزال.



وشدد أردوغان: «مثلما نفذنا حملات لبناء مساكن بمناطق كوارث أخرى، سننجز نفس المشاريع في الولايات العشر المتضررة من زلزال قهرمان مرعش».