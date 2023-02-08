عاطف رمضان

تفقّد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر خريبط، بحضور قياديي المؤسسة، موقع مشروع بيوت شرق صباح الأحمد السكنية، وذلك للوقوف على سير المشروع ومدى الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال.



وعلى هامش الجولة، التقى م.خريبط ممثلي شركات المقاولات المنفذة لعقود المشروع، لمتابعة تنفيذ بنود العقود، مؤكدا ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المتفق عليها.



ونوه بضرورة معالجة كافة الملاحظات بأسرع وقت والتزام المقاولين بالبرنامج الزمني مع التأكيد على أنه في حالة عدم الالتزام فإن المؤسسة ستقوم باتخاذ الإجراءات التعاقدية بحال وجود أي تأخير أو عدم الإنجاز بالشكل المطلوب.



واجتمع خريبط كذلك مع المهندسين المقيمين للمشروع واطلع على الأعمال التي تمت طوال الفترة الماضية، داعيا في الوقت نفسه الى تذليل جميع العقبات لإنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني.



واطلع فريق المؤسسة خلال الجولة على عينات تنفيذ بعض الأعمال داخل موقع المشروع واستمع الى شرح تفصيلي للبيوت العينة، حيث تم توجيه المهندسين بضرورة استيفاء الملاحظات الموجودة في البيوت العينة على أن تنفذ في كل البيوت.



وأكد أن الأعمال في مشروع شرق صباح الأحمد السكنية تشهد تقدما مع ضرورة الالتزام بأن تسير الأعمال وفق الجدول الزمني التعاقدي، لافتا الى حرص المؤسسة على توفير الخدمات اللازمة للمنتفعين من هذه البيوت والمشمولين بأحكام القانون رقم (2015/2) فئة من باع بيته والذي يسري عليهم هذا القانون والمخاطبين بأحكامه.



وزاد قائلا: المؤسسة حريصة على الإسراع في تنفيذ المشاريع للمواطنين والوقوف عند أي قصور من قبل الشركة المنفذة وتطبيق جميع الجزاءات في حال القصور في تنفيذ المشروع وإلزامهم بتسليمها في الوقت المناسب توفيرا للوقت والجهد على المواطنين المنتفعين منها.



وشدد على أن هذه الزيارات من قبل قيادات المؤسسة ستكون بشكل دوري لكل المشاريع الإنشائية لمتابعة تنفيذ الأعمال ونسب الانجاز في عقود المشاريع الإسكانية.