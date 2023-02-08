لا يختص الجهاز بأي موضوعات تخرج عن نطاق التكليف الصادر له أو اختصاصه المنوط به في مرسوم إنشائه

مريم بندق

أفاد جهاز متابعة الأداء الحكومي الذي يرأسه الشيخ أحمد مشعل الأحمد بأنه وفقا لما ورد في مرسوم إنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي، القيام بما يكلف به من مهام أو اختصاصات أخرى، نود الإشارة الى أن التكليف الصادر إلى الجهاز من مجلس الوزراء ينحصر في التنسيق بين الجهات المكلفة بدراسة موضوع توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات لأغراض التخزين الغذائي وغيرها، ولا يختص الجهاز بأي موضوعات تخرج عن نطاق التكليف الصادر له أو اختصاصه المنوط به في مرسوم إنشائه.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الجهاز على تويتر ردا على سؤال ورد في تغريدة جاء فيها: بما أنكم مكلفون من قبل مجلس الوزراء بموضوع القسائم الصناعية والتخزينية وغيرها، هل تتابعون اعلانات الايجار بالباطن وبيع القسائم التي لا يستغلها أصحابها وفق التعاقد مع الدولة؟