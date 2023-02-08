أسامة أبوالسعود



أصدر وكيل وزارة العدل هاشم القلاف عددا من القرارات بترقيات الموظفين في وزارة العدل.



وشكل القرار الأول الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ترقية 460 موظفا بالأقدمية إلى أول مربوط الدرجة المبينة وفقا لأحكام المادتين، (22 و23) من نظام الخدمة المدنية، وذلك اعتبارا من 2023/1/1.



وتابع قرار وكيل العدل: «ويصرف لكل منهم أول مربوط الدرجة المرقى إليها مضافا إليها علاوة من علاواتها الدورية وذلك على النحو المرفق بالقرار».



كما أصدر القلاف قرارا بترقية 118 موظفا وموظفة بالاختيار إلى أول مربوط الدرجة المبينة إضافة إلى منحهم علاوة من علاوة الدرجة المرقين إليها 31/3/2022.



وأشاد عدد كبير من موظفي العدل بقرارات وجهود وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، مشيرين إلى ان الترقيات تعد الأسرع في وزارة العدل سنويا، والتي تأتي تقديرا لجهود الموظفين وإعطاء كل ذي حق حقه.



































