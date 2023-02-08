منصور السلطان



استطاع رجال مديرية أمن الجهراء من ضبط مواطنين امتهنا سلب الوافدين للإنفاق على شراء المواد المخدرة، وجاء ضبط المتهمين بوقت قياسي عقب تداول مقطع مروع لهما يتعمدان فيه الاصطدام ببقالة متنقلة وبوافد مصاب جراء ضربه من قبل المتهمين خلال عملية سلبه وطلب النجدة، وذلك على طريق السالمي السريع باستخدام سيارة دفع رباعي.



وقال مصدر أمني ان الموقوفين تبين انهما من أرباب السوابق، واعترفا بارتكاب عدة جرائم مماثلة لشراء المواد المخدرة. وعليه تمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص ولم يستبعد المصدر توجيه تهم الشروع بالقتل للمتهمين.