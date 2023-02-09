twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الطويل الخميس 2023/2/9 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2182 A+ A- استمع الزميل يوسف خالد المرزوق مباركا(زين علام)المعرس ضاري خالد الطويلسليمان العاصم ومحمد العاصم يهنئانأحمد المرشد ود.يعقوب الصانع يقدمان التهانيعم المعرس سالم الطويل مهنئاد.حمد المطر يهنئ المعرس ووالده خالد الطويل ومشعل الطويل وفهد الطويل ووالد العروسعمر الدويسان وعلي السلطان يباركانالمعرس ضاري خالد الطويل مع عدد من الأهل في لقطة تذكاريةأحمد العميري يباركلقطة للذكرى بالمناسبة السعيدةالمعرس ضاري خالد الطويل متوسطا والده ووالد العروسمباركة بالمناسبة السعيدةفوزي المرشد وناصر المشيطي يباركانعقيل كمال والمعرس ضاري الطويل وشقيقه فهد الطويل وعمران بهبهانيمشعل الرقم وصالح الشرهان يباركانمباركةصالح الحجي مباركاتهنئة للمعرس ووالده من الأصدقاءخالد العجيل و اياد المجبل يباركانعلي حسن ومحمد الصالح وحمد الياقوت وخالد الياقوت وعبدالله الخليفة يهنئون المعرس ضاري الطويل ووالده خالد الطويل وشقيقه فهد الطويل وألف مبروك احتفل خالد فهد سالم الطويل بزفاف نجله ضاري بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.