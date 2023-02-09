

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة ناقلات النفط الكويتية استقبلت العطاءات المالية لمناقصة العقد الشامل لتسفين وصيانة 7 ناقلات نفطية، وذلك ضمن عقود للمحافظة على سلامة الأسطول البحري الكويتي للقطاع النفطي.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركتين تقدمتا بالعروض المالية، حيث حازت شركة الأحواض الجافة الإماراتية أقل العروض المالية بقيمة 16.5 مليون دولار، فيما قدمت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) ثاني العروض بقيمة 16.9 مليون دولار. وكانت «ناقلات النفط» دعت 4 شركات للمشاركة في المناقصة وهي كل من شركة الأحواض الجافة، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وشركة عمان للأحواض الجافة، وشركة ناقلات كيبيل.



وقالت إن الاتفاقية حصرية لصيانة 7 ناقلات على مدى 3 سنوات، وتتيح لشركة ناقلات النفط الكويتية صيانة السفن بشكل دوري في أحواض الشركة الفائزة بالعقد.



وتشمل عملية التسفين إجراء صيانة شاملة عليها تشمل البدن، وتنظيف الخزانات والصباغة، وأعمال الصيانة الدورية للمحركات والأجهزة الملاحية.



وأفادت بأن توقيع هذه الاتفاقية يعبر عن مدى التزام شركة ناقلات النفط الكويتية بالمحافظة على سلامة وكفاءة أسطولها من خلال عمليات الصيانة والتسفين الدورية بأعلى المستويات وبأفضل الأسعار.