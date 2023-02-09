

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع أمس، مقتفية أسعار النفط والأسواق العالمية بعد أن عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهية للمخاطرة، إلا أن المؤشر القطري انخفض وسط تقلبات أسعار الطاقة.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في جلسة أسئلة وأجوبة استضافها النادي الاقتصادي بواشنطن، بأنه يتوقع أن يشهد عام 2023 «انحسارا كبيرا للتضخم»، مما عزز آمال المستثمرين في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.



وصعد المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.4% لينهي سلسلة خسائر استمرت 7 أيام، مع ارتفاع كل من سهم عملاق النفط السعودية «أرامكو» 1.3% والسعودية للصناعات الأساسية 1.9%.



وقفزت أسعار النفط، وهي داعم رئيسي لاقتصادات الخليج، أكثر من 1% على خلفية مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن تسبب زلزال مدمر في إغلاق ميناء رئيسي للتصدير في تركيا، وتوقعات بنمو الطلب في الصين، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1.03% إلى 84.55 دولارا للبرميل، خلال جلسة تداولات أمس.