

شريف حمدي



انعكس أداء مؤشرات ومتغيرات البورصة خلال تعاملات الشهر الأول من 2023 على أداء صناديق الاستثمار المحلية التي تستثمر في سوق الأسهم الكويتية، إذ تباين أداء المؤشرات خلال يناير الماضي، وذلك على وقع حركة تصحيح استهلت بها بورصة الكويت تعاملات العام الجديد اتسعت معها دائرة البيع على مدار النصف الأول من الشهر، إلى ان عاد الزخم الشرائي خلال النصف الثاني لتستعيد البورصة توازنها وتعوض أغلب خسائرها السوقية.



وأنهى سوق الأسهم الكويتي تعاملات يناير على تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3%، مقابل ارتفاع طفيف لمؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.5%، وبالتالي تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2%، وفي ضوء هذا الأداء السلبي في مجمله لبورصة الكويت، جاء أداء الصناديق المستثمرة في سوق الأسهم المحلية خلال الشهر الماضي متوافقا معه.



وتبين من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء»، وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أن 16 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية، تراجع أداؤها خلال أشهر الأول من 2023 بشكل جماعي بنسب تراوحت بين 0.28% و2.8%.