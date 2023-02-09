الشيخ عبدالله الناصر: نركز على توحيد الجهود لتعزيز وضع «برقان» المالي وتحقيق نمو مستدام

شهدنا خلال 2022 خطوات محورية لتحقيق أهدافنا التنموية الإستراتيجية وتعزيز قاعدتنا المالية

مسعود حيات: الخدمات المصرفية للأفراد حققت قفزة نوعية.. ضمن إستراتيجيتنا للتحول الرقمي

تطوير رأس المال البشري من الركائز الإستراتيجية للبنك.. ونستثمر في موظفينا بأسلوب متكامل



أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث حقق البنك أرباحا صافية بلغت 52.1 مليون دينار، بنمو نسبته 15% مقارنة بعام 2021، وبلغ إجمالي إيرادات البنك بالعام الماضي 232 مليون دينار، والأرباح التشغيلية 125 مليون دينار.



وقال البنك في بيان صحافي إن معدلات الإيرادات ظلت مستقرة، مدعومة بنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 15% على أساس سنوي، وهي زيادة تعزى الى تحسن هوامش صافي الفائدة بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 2.4% في 2022، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى رفع أسعار الفائدة بالكويت، فضلا عن تحسن الهوامش الإجمالية لبنك برقان - تركيا.



المؤشرات المالية



كما شهدت مخصصات البنك تحسنا كبيرا بنسبة 70% للسنة المالية 2022 مقارنة بعام 2021، مدفوعة بالممارسات الحكيمة لإدارة المخاطر في المجموعة ككل، وتحسنت تكاليف الائتمان بنهاية العام أيضا لتبلغ 60 نقطة أساس (مقارنة بـ 190 نقطة أساس في السنة المالية 2021)، وقد ساهم النمو القوي بصافي إيرادات الفوائد والانخفاض الكبير في تكلفة الائتمان.



وحافظت جودة أصول «برقان» على استقرارها، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.9% في عام 2022، وكانت نسب رأس المال لعام 2022 أعلى كثيرا من المعدلات الرقابية والتنظيمية المطلوبة، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 16.8%، وهي أعلى من الحد الأدنى للمعدلات الرقابية والتنظيمية البالغة 12.5%.



وقد أوصى مجلس إدارة بنك برقان بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 8 فلوس للسهم الواحد، بالإضافة إلى أسهم منحة بنسبة 5% عن السنة المالية 2022، وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.



وأشار البنك إلى أن الموافقة على عملية بيع مصرف بغداد التابع للمجموعة ستساهم بشكل إيجابي في تجنب زيادة نسبة القروض المتعثرة وتحسين نسب رأس المال.

وإضافة إلى ذلك، أدت التدابير النشطة التي اتخذتها المجموعة إلى تخفيف المخاطر في تركيا وتحقيق تحسن عام في أداء بنك برقان - تركيا بما في ذلك ارتفاع صافي الدخل وتحسين جودة الأصول.



نمو طويل المدى



وتعليقا على النتائج القوية التي حققها البنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد: «يواصل البنك، على مستوى المجموعة، التركيز على توحيد جهوده لتعزيز وضعه المالي، لتحقيق النمو المستدام طويل الأجل والمرونة التشغيلية التي تلبي تطلعات العملاء».



وأضاف بالقول: «لقد شهدنا هذا العام خطوات مهمة ومحورية في سبيل تحقيق أهدافنا التنموية الاستراتيجية، وفي الوقت الذي نجحنا في تعزيز قاعدتنا المالية وتحقيق عوائد قوية لمساهمينا، فإن تركيزنا الرئيسي لايزال قائما على تطوير نماذج أعمالنا وخدماتنا، لإرساء أساس قوي لانطلاقة سريعة للنمو والتطوير على مدار السنوات القليلة القادمة».



وشدد الناصر على أن بنك برقان يمتلك خططا تطويرية موسعة في 2023، مع مسارات نمو واضحة تعتمد على ركائزنا الأساسية الثلاث المتمثلة في الاستدامة، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، مشيرا إلى انه في إطار الإستراتيجية المؤسسية سيستمر البنك أيضا في التركيز على الموازنة بين جهود تسريع وتيرة النمو والإدارة الفعالة للمخاطر.



الالتزام بالحوكمة البيئية



وقال الناصر إن برقان يتبنى نهجا استباقيا وشاملا لتحقيق الاستدامة، بالإضافة الى الاهتمام باتباع أساليب حديثة في ممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي نعمل وفقا لها منذ انطلاقتنا، بل تعتبر مكونا رئيسيا لشعار «أنت دافعنا»، وهو التزام بوضع جميع موظفينا وعملائنا والمجتمع في المقدمة دائما، وهو أمر يتجاوز مجرد كوننا مقدمي خدمات مالية.



وأضاف: «يبقى هدفنا تعزيز تأثيرنا الإيجابي وتقليل أي آثار سلبية لنا على محيطنا، حيث قام البنك خلال عام 2022، بتوسيع نطاق عمل ممارسات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، ليؤكد من جديد التزامه بإيجاد حلول أفضل لمستقبل أكثر استدامة».



التطور والإنجاز الرقمي



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة مسعود حيات: «شهد تطور الخدمات المصرفية للأفراد - لاسيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي - قفزة نوعية في عام 2022، ويأتي هذا نتيجة التزامنا بتطبيق استراتيجيتنا للتحول الرقمي طويلة الأمد التي تهدف إلى التركيز على تقديم أفضل تجربة مصرفية آمنة ومريحة لعملائنا».



وأضاف بالقول: «كان بنك برقان قد أطلق خلال عام 2022 العديد من التحديثات للمزايا والخدمات التي يتميز بها تطبيق برقان للهواتف الذكية، والذي يعد حاليا التطبيق المصرفي الأعلى تصنيفا في الكويت، إضافة الى إطلاق نموذج اعرف عميلك الإلكتروني (eKYC)، ثم خدمات رقمية أخرى مثل (Apply Now)، إلى جانب إطلاق التحديثات والإمكانات المطورة الاستراتيجية، لتقديم تجربة مصرفية افتراضية عصرية أكثر مرونة وسهولة، علاوة على أن ابتكارات بنك برقان الرقمية امتدت لتشمل عملاءه من الشركات، حيث أطلق البنك تطبيقه المبتكر لإدارة النقد».



الثروة البشرية



وأشار حيات إلى أن تطوير رأس المال البشري يعد من الركائز الاستراتيجية للبنك، حيث يستثمر في موظفيه بأسلوب متكامل، شامل وطويل الأمد، مضيفا أن موظفي برقان جزء أساسي من استراتيجيتنا، ولا شك أن تعزيز أدائنا المالي يعتمد على مهارة موظفينا وتفانيهم، حيث يتطلب تطوير البنك ورحلته نحو التحول الرقمي، قوة عاملة فائقة المهارة ومتمكنة ومدربة تقنيا.



وتابع بالقول: «لذلك، خصصنا موارد كبيرة للارتقاء بمهارات موظفينا ومنحهم المرونة اللازمة ليكونوا قادرين على مجابهة هذا التحول، وكجزء من جهوده لدعم وتطوير المواهب، يقدم بنك برقان برامج داخلية رائدة بالشراكة مع جامعات مرموقة، مثل هارفارد وبيركلي وكلية كولومبيا للأعمال وINSEAD، وذلك لتعزيز معرفة وقدرات كوادره البشرية».



وأضاف: «قام البنك بتوسيع نهجه في التعلم من خلال تدشين المبادرة الرائدة رؤية، حيث تم تصميم برنامج المواهب الاستراتيجي ليكون منصة تأهيل للمواهب الوطنية الرائدة في الصناعة المصرفية، وذلك لتمكين وتعزيز قادة المستقبل في القطاع المصرفي الكويتي.

كما أطلق البنك برنامج انطلاقة، الذي يندرج تحت مظلة أكاديمية الخدمات المصرفية للأفراد، ويتيح للموظفين الجدد الذين ينتقلون إلى الفروع الانغماس الكامل في ثقافة البيع بالتجزئة وآليات العمل المتنوعة. كما يدعم البنك طلاب الجامعة وحملة شهادة الدبلوم لمتابعة دراستهم الأكاديمية من خلال مبادرة برقان العطاء».



وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية المجمعة لبنك برقان تتضمن نتائج عمليات المجموعة في الكويت، إضافة إلى حصتها من نتائج الشركات التابعة بما في ذلك بنك برقان - تركيا، بنك الخليج - الجزائر، بنك بغداد وبنك تونس الدولي.

ومن خلال هذا الانتشار الإقليمي، يمتلك بنك برقان واحدة من كبرى شبكات الفروع الإقليمية في الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان، ومكتبا تمثيليا في الإمارات العربية المتحدة.