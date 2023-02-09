تواجدنا بأهم عواصم المال يعزز اتصال عملائنا مع العالم.. ونسخر جميع الإمكانات لمساعدتهم

بصمتنا الجغرافية المتنوعة منذ منتصف الثمانينيات تلعب دوراً حيوياً بتقديم خدمات عالية الجودة



نظم بنك الكويت الوطني ندوة خاصة لعملائه لتسليط الضوء على أبرز التغيرات التي شهدتها قوانين ضرائب العقارات السكنية في المملكة المتحدة وفرنسا.



وأقيمت الندوة بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك إلى جانب مدير عام بنك الكويت الوطني - لندن فوزي الدجاني ومدير عام بنك الكويت الوطني - فرنسا صابر ساسي.



وقد وفرت الندوة فرصة مهمة للتعرف على آخر التغييرات التشريعية لقوانين الضريبة في فرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب تطورات سوق العقار السكني في لندن، كما استهدفت تقديم رؤى ومعلومات قيمة لعملاء البنك والمستثمرين في صناعة العقارات.



وتمت دعوة خبراء من شركة نايت فرانك لخدمات التقييم والاستشارات العقارية، وشركة تراورز آند هاملينز للمحاماة لمشاركة أفكارهم حول القوانين والضرائب والسياسات الحكومية وتأثيرها على سوق العقارات في السوق الفرنسي وفي المملكة المتحدة.



تواصل فعال



وفي هذا السياق، ألقى نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر كلمة ترحيبية أكد خلالها حرص الوطني الكبير على التواصل الفعال وتوطيد علاقات قوية وراسخة مع عملائه، بالإضافة إلى السعي الدائم لتزويدهم بأحدث المعلومات والمستجدات التي تساهم في دعم اتخاذهم قرارات استثمارية صائبة.



وأشار الصقر إلى أن «الوطني» وبصفته بنكا عالميا متواجدا في أهم عواصم المال والأعمال، يسخر كل الإمكانات لمساعدة الشركات والأفراد على التواصل مع العالم واطلاعهم على آخر التطورات والمستجدات في الأسواق العالمية.



وقال الصقر: «يشكل الحديث عن التغييرات الضريبية العقارية أمرا بالغ الأهمية، لذلك اختار البنك تسليط الضوء على أبرز هذه التطورات مستضيفا خبراء في هذا المجال للإجابة عن كل التساؤلات والاستفسارات حول هذا القطاع العقاري، ولاسيما العقار السكني، والذي يتمتع بجاذبية كبيرة لكونه من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميا».



وشدد الصقر على أن بصمة البنك الجغرافية المتنوعة والتي بدأت منذ منتصف الثمانينيات وإمكانية وصولنا إلى أسواق تتمتع بفرص نمو كبيرة تشكلان عوامل فريدة تمنحه الأفضلية وتلعب دورا حيويا في تقديمه خدمات عالية الجودة لعملائنا.



وأتيحت للمشاركين الفرصة لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم والدخول في مناقشات مع المتحدثين، واكتساب فهم أفضل للوضع الحالي للسوق والتوقعات المستقبلية. وقد لقيت الندوة استحسان الحضور وشهدت ردود فعل إيجابية من المشاركين.

وأعقب الندوة حفل عشاء على شرف الحضور.



ونجحت الندوة في تزويد العملاء بمعلومات قيمة حول الخدمات التي يقدمها البنك، وقد لقي العرض استحسان المشاركين الذين أعربوا عن تقديرهم للشرح الواضح والموجز لمنتجات وخدمات البنك، كما أتاحت الندوة الفرصة للعملاء لطرح الأسئلة والتفاعل مع ممثلي البنك، فيما أوضحت خدمات العقار السكني التي يقدمها بنك الكويت الوطني في المملكة المتحدة وفرنسا، وهي:



٭ فرق مخصصة للخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العقار تتمتع بخبرة مجتمعة تمتد إلى عقود في أسواق العقارات الرئيسية في المملكة المتحدة وفرنسا.



٭ تمويل العقار السكني بأسعار تنافسية وكفاءة وسهولة الحصول على التمويل.



٭ سهولة تنفيذ وإدارة الطلبات الواردة من الكويت.



٭ مديرو علاقات عملاء مخصصون لجميع العملاء في المملكة المتحدة وفرنسا.



٭ المساعدة في البحث وتوفير المصادر واختيار وتنفيذ عمليات شراء العقار السكني.



٭ التنسيق مع الموثقين العقارين وجهات التقييم والمحامين والجهات الخارجية الأخرى.



٭ خدمات سداد فواتير العقارات وإدارة النفقات في فرنسا.



٭ خدمات الصناديق الائتمانية والعقارات خارج المملكة المتحدة.



شروط تمويل العقار السكني بالمملكة المتحدة



٭ قروض إسكان بنسبة تمويل تصل إلى 75% من قيمة العقار للقروض المقسطة، و65% من قيمة العقار للقروض ذات الدفعات.



٭ مدة القرض تصل إلى 20 سنة للقروض المقسطة، و5 سنوات للقروض ذات الدفعات.



٭ الحد الأدنى لمبلغ القرض 200 ألف جنيه استرليني.



٭ الفوائد والأقساط شهرية أو ربع سنوية.



.. وشروط في فرنسا



٭ قروض إسكان بنسبة تمويل تصل إلى 75% من قيمة العقار للقروض المقسطة.



٭ مدة القرض تصل إلى 15 سنة.



٭ الحد الأدنى لمبلغ القرض 400 ألف يورو.



٭ الفوائد والأقساط ربع سنوية.