

أعلنت «أسيكو المجموعة» عن مشاركتها في معرض الكويت للبناء والتصميم 2023، والذي يقام في أرض المعارض الدولية بمشرف لمدة 4 أيام تنتهي السبت 11 الجاري.

وفي معرض تعليقه على مشاركة الشركة في المعرض، قال مدير المبيعات في «أسيكو المجموعة» يوسف العبيدان: نؤمن في «أسيكو المجموعة» بأن صناعة المواد الإنشائية بما فيها الأسمنت تعد جزءا لا يتجزأ من رؤية الكويت 2035، لذلك يجب علينا التغلب على أي تحديات تواجه هذه الصناعة ومواكبة أجدد التطورات والابتكارات في هذه الصناعة، وإفساح المجال للتوسع العمراني من أجل تحقيق هذه الرؤية المشتركة.

كما أننا ملتزمون بشدة بتعزيز ثقافة الابتكار في الكويت لدفع البلاد نحو تبني نظام اقتصادي قائم على المعرفة، وبالتالي التركيز على الدور المحوري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في خلق مستقبل آمن ومستدام.



وأضاف أن «أسيكو» قامت بعرض منتجاتها من الأسمنت والخرسانة الخلوية في جناحها المميز من الطابوق الأبيض العازل، والذي يتميز بخاصية التشابك، إضافة إلى الأعتاب المسلحة التي تلائم احتياجات المقاولين وأصحاب القسائم والشركات الكبرى والمتخصصة في مجال البناء الحديث، والتي تحمل عدة أشكال ومقاسات، وتستخدم في الأبواب والشبابيك.



وتابع: لا تكتفي «أسيكو» بعرض المواد الخاصة بالبناء، وإنما تقدم نظامها المتكامل للبناء باستخدام مواد بناء من الخرسانة الخلوية.

وقد عملت، من خلال مشاركتها في المعرض، على طرح موادها الأحدث، والمكونة من الخرسانة الخلوية ذات المزايا العالية والمنافسة لغيرها من المنتجات، إلى جانب عرض البناء بنظامه المتكامل باستخدام مواد بناء من الخرسانة الخلوية، التي تتيح كل الفرص لأصحاب القسائم والمشاريع الاستثمارية لتنفيذ مشاريعهم بمرونة عالية، لافتا إلى أن المعرض يشكل فرصة مهمة للمواطن الكويتي للحصول على كل ما يحتاج اليه في هذا الإطار تحت سقف واحد.



وأفاد العبيدان بأن الشركة قادرة على استيعاب وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها المتكاملة للبناء، بما في ذلك الخرسانة الخلوية الصديقة للبيئة، الأسمنت البورتلاندي بأنواعه، الخرسانة الجاهزة الرطبة والجافة، البلاط المتداخل والكربستون، إلى جانب خدماتها الهندسية والتنفيذية ونظم البناء الحديثة والحصرية التي تقدمها، منوها باعتماد معظم مواد البناء من «أسيكو» كمواد مدعومة للمواطنين من عملاء السكن الخاص.