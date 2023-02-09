

في إطار حرص البنك التجاري الكويتي على إطلاع العملاء على منتجاته وخدماته المصرفية المصممة لتلبية احتياجات جميع الفئات فضلا عن جهوده في مجال التثقيف والتوعية المالية، تواجد البنك في المعرض الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من خلال جناح أقامه البنك بهدف تعريف الموظفين العاملين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمزايا والخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها البنك التجاري الكويتي. هذا، وقد استقبل فريق الخدمات المصرفية الشخصية - التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإجابة على أي استفسار لديهم حول مزايا حسابات البنك التجاري الكويتي والبطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع التي يقدمها البنك لعملائه والتي تمنحهم مزايا استثنائية منها دخول قاعات الانتظار في المطارات والحصول على خصومات عديدة لدى منافذ البيع والمتاجر المشاركة في العروض الترويجية التي يحرص البنك على توفيرها لحاملي بطاقاته المصرفية التي تناسب جميع شرائح العملاء.



كما أجاب فريق الخدمات المصرفية الشخصية عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها موظفو الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول جوانب الحماية الأمنية للحسابات وضرورة عدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الأرقام السرية الخاصة بالحسابات مع أي شخص والحصول على الخدمات المصرفية فقط من الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي مع الحرص على متابعة التعليمات التحذيرية التي يصدرها البنك لعملائه في إطار حملة «لنكن على دراية» التوعوية.