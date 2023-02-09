

ضمن مبادراته المتنوعة لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، وفي إطار شراكته الاستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويتية، شارك بنك الخليج في ورشة «مخيم الابتكار»، الذي أقيم مؤخرا في الأكاديمية الأمريكية للبنات (AAG). وشارك عدد من موظفي بنك الخليج من مختلف التخصصات، كمرشدين ومحكمين في «مخيم الابتكار»، وهي ورشة عمل تقيمها جمعية إنجاز الكويتية، وتعتبر إحدى الورش العالمية، التي تستهدف توسعة آفاق الطلبة نحو العمل الحر وتطوير مهارات التفكير والمساهمة في غرس الصفات والمهارات الريادية لديهم.



وبهذه المناسبة، قالت مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج لجين القناعي: لقد كانت تجربة مميزة لمشاركة موظفي البنك خبراتهم وتجاربهم مع طلاب الأكاديمية الأمريكية، إذ تم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وطرح عليهم مجموعة من الأسئلة الإرشادية لتحفيزهم على حل المشكلات، والذين بدورهم طرحوا أفكارا مثيرة للإعجاب تتنوع ما بين تطبيقات ومنتجات وخدمات.



وأشارت إلى أن «مخيم الابتكار» في الأكاديمية الأمريكية للبنات كان عبارة عن ورشة عمل مثيرة، تمثل تجربة تعليمية مكثفة للطلاب على مدى يوم واحد، بهدف تشجيعهم على إيجاد حلول مبتكرة لتحدي عمل حقيقي، باستخدام الإبداع والتحليل والعمل الجماعي، حيث حصلوا على فرصة للتنافس ضد بعضهم بعضا من خلال مجموعة من الأنشطة التعليمية والألعاب التي يقودها مدرب من بنك الخليج.