

القاهرة - خلود أبوالمجد



يحل سفير الأغنية الخليجية الفنان عبدالله الرويشد ضيفا على برنامج (أنغام) في حلقة تعرض يومي الخميس والجمعة على شاشة «dmc» تم تصويرها أواخر شهر يناير الماضي، وتحدث فيها الرويشد عن ذكرياته مع الملحن الراحل عمار الشريعي والشاعر عبدالرحمن الأبنودي والموسيقار محمد عبدالوهاب، وقدم خلال الحلقة عددا من أجمل أغنياته التي شاركته الفنانة أنغام واحدة منها.



وأكدت أنغام من خلال الحلقة أن الفنان عبدالله الرويشد هو أول من قدمها للجمهور الكويتي والخليجي من خلال الجلسات التي سجلت لصالح تلفزيون الكويت وذلك عقب تحرير الكويت مباشرة، وكانت من هنا بداية علاقتها الشديدة مع الجمهور الكويتي.



يذكر أن برنامج (أنغام) هو أولى التجارب التلفزيونية التي تقدمها الفنانة أنغام، واستضافت فيه عددا كبيرا من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي وتعد حلقة الفنان عبدالله الرويشد هي أولى الحلقات لفنان خليجي.