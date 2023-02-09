

يعقوب العوضي



فاز القادسية على الجهراء بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأول ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة الطائرة، وبذلك رفع رصيده إلى 24 نقطة فيما بقي رصيد الجهراء على 13 نقطة.

وفي لقاء آخر، حقق الكويت فوزا مستحقا على العربي بنفس النتيجة ليرفع رصيده إلى 23 نقطة، فيما بقي العربي على رصيده السابق 17 نقطة.

وفي السياق ذاته، يقيم القادسية معسكرا تدريبيا في البحرين في بداية مارس المقبل يستمر لمدة 10 أيام استعدادا لمنافسات المربع الذهبي.

وفي هذا السياق، أكد مدير اللعبة في «الأصفر» وليد الدمخي أن الفريق يقدم مستوى مميزا، وأن الترتيبات للمعسكر التدريبية جارية على قدم وساق، مضيفا: «إعداد الفريق للمربع الذهبي ضروري جدا، حيث إن المنافسة على أشدها في البطولة حاليا، ونسعى إلى تعزيز المستوى الفني ورفع معدل اللياقة وإعداد اللاعبين بدنيا».