

ناصر العنزي - مبارك الخالدي



تتواصل المنافسة في دوري زين الممتاز، حيث تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الـ 13، فيلتقي في الأولى كاظمة صاحب المركز الثالث بـ 19 نقطة مع النصر التاسع برصيد 14 نقطة على ملعب علي صباح السالم، وفي الثانية يسعى القادسية السابع والمتأخر في الترتيب بـ 15 نقطة لتضميد جراحه في مواجهة الجهراء الرابع برصيد17 نقطة على ملعب محمد الحمد.



ويتطلع كاظمة بقيادة مدربه إيلي ستان إلى تحقيق النقاط الثلاثة والقفز إلى المركز الثاني مؤقتا بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب القادسية في الجولة الماضية 2-1 ليدخل بذلك المنافسة على اللقب مع الكويت والعربي.

وتضم صفوف كاظمة عناصر متفاهمة عززت من تواجدهم في المراكز المتقدمة وحققت لقب كأس الأمير في الموسم الماضي، ويحسب على كاظمة كثرة تغيير المدربين خلال الموسم لكنه يبقى محافظا على تماسكه.

ومن إيجابيات البرتقالي علاج ضعف خط دفاعه في المواسم السابقة، غير أن التعاقد مع قلبي الدفاع عماد الدين غزي وميشيل ميلاد سد هذه الثغرة وعالجها جيدا.

أما النصر فقد تدهور حاله في الجولات الأخيرة وتعرض لخسارة ثقيلة من الفحيحيل 4-1 في الجولة الماضية رغم ان العنابي يضم عناصر جيدة، رغم حصولهم على البطاقات الحمراء كثيرا وآخرها بطاقتان حمراواين في شوط واحد أمام الفحيحيل، لذلك يجب على لاعبي النصر ان يفرقوا بين الخشونة والتدخل القوي المشروع.

ولا يلام حقيقة مدربه محمد المشعان عندما يلعب فريقه ناقصا لاعبين شوطا كاملا.



وفي المباراة الثانية تخشى جماهير القادسية ان يكرر فريقها أخطاءه فيخسر ويظهر بأداء مثلما كان عليه في المباراة الماضية. والأصفر يضم عناصر جيدة لكنه يحتاج إلى التنظيم، كما يجب على المدرب الصربي بوريس بونياك ان يعيد النظر في بعض عناصره الأساسية مثل الظهير الايمن راشد الدوسري والجناح عيد الرشيدي الذي انخفض مستواه عما كان عليه.

ولا يتحمل الأصفر خسارة أخرى كي لا يفقد فرصة البقاء ضمن الـ 6 الأوائل.



من جانبه، تشهد صفوف الجهراء اليوم المشاركة الأولى للاعبه القطري الدولي عبدالكريم حسين، ويحتل الجهراء مركزا آمنا، وعليه ان يحافظ عليه ويكون قريبا من الصراع على المراكز المتقدمة.



بطاقة مؤقتة لعبدالكريم

إلى ذلك، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بطاقة مؤقتة للاعب نادي الجهراء المحترف القطري عبدالكريم حسن.

وأعلن مجلس إدارة نادي الجهراء وصول البطاقة رسميا مساء أول من امس، وكان الجهراء قد قام وقبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية بقيد اللاعب في كشوفات الفريق لدى اتحاد كرة القدم، إلا أن ناديه السابق السد القطري امتنع عن تزويد نادي الجهراء بالبطاقة الدولية للاعب، لينتقل بعدها الخلاف القانوني بين الناديين الى «فيفا» الذي أصدر بطاقة مؤقتة ريثما يتم الفصل في النزاع القائم بين الأطراف. وبذلك أصبح عبدالكريم متاحا للمشاركة مع فريقه في مباراته أمام القادسية اليوم ضمن الجولة الـ13 لدوري زين الممتاز.